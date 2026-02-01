Adana Şehir Hastanesi'nin otoparkı sular altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Adana Şehir Hastanesi'nin otoparkı sular altında kaldı

Adana Şehir Hastanesi\'nin otoparkı sular altında kaldı
01.02.2026 01:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından, Adana Şehir Hastanesi'nin otoparkında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Hastanenin otopark katında, duvarlardan adeta baraj kapağı açılmışçasına boşalan sular, tesisin alt katlarını kısa sürede göle çevirdi. Otoparkta bulunan araçlar yükselen suyun içinde güçlükle yol aldı.

Adana'da etkili olan sağanak yağış, şehir genelinde hayatı olumsuz etkilerken çarpıcı bir manzara daŞehir Hastanesi'nden geldi. Şiddetli yağışın ardından hastanenin otoparkını su bastı.

Görüntülerde, otoparkın tavan ve duvar birleşim noktalarından adeta bir şelaleyi andıran yoğunlukta suyun içeri aktığı görülüyor. Yağışın şiddetiyle birlikte otoparkın geniş bir bölümü kısa sürede suyla doldu.

ARAÇLAR SUDA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Otopark içerisindeki araçların, yükselen su seviyesi nedeniyle ilerlemekte zorlandığı ve tekerlek boyuna ulaşan su birikintileri içinden geçtiği kameraya yansıdı.

Otoparkta park halinde bulunan çok sayıda aracın ve hastane altyapısının bu baskından ne derece etkilendiği henüz bilinmiyor.

YÜRÜMEK DE İMKANSIZ HALE GELDİ

Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, otopark zeminindeki suyun her geçen dakika yükseldiği ve yayaların güvenli bir şekilde hareket etmesinin zorlaştığı fark ediliyor.

Sağanak yağışın bölgede etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililerin su tahliye çalışmaları ve olası hasarlar üzerine inceleme başlatması bekleniyor.

Doğal Afetler, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Adana Şehir Hastanesi'nin otoparkı sular altında kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 01:35:28. #7.11#
SON DAKİKA: Adana Şehir Hastanesi'nin otoparkı sular altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.