Adana Şehir Hastanesi\'nin otoparkı sular altında kaldı

Adana'da etkili olan sağanak yağış, şehir genelinde hayatı olumsuz etkilerken çarpıcı bir manzara daŞehir Hastanesi'nden geldi. Şiddetli yağışın ardından hastanenin otoparkını su bastı.

Görüntülerde, otoparkın tavan ve duvar birleşim noktalarından adeta bir şelaleyi andıran yoğunlukta suyun içeri aktığı görülüyor. Yağışın şiddetiyle birlikte otoparkın geniş bir bölümü kısa sürede suyla doldu.

ARAÇLAR SUDA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Otopark içerisindeki araçların, yükselen su seviyesi nedeniyle ilerlemekte zorlandığı ve tekerlek boyuna ulaşan su birikintileri içinden geçtiği kameraya yansıdı.

Otoparkta park halinde bulunan çok sayıda aracın ve hastane altyapısının bu baskından ne derece etkilendiği henüz bilinmiyor.

YÜRÜMEK DE İMKANSIZ HALE GELDİ

Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, otopark zeminindeki suyun her geçen dakika yükseldiği ve yayaların güvenli bir şekilde hareket etmesinin zorlaştığı fark ediliyor.

Sağanak yağışın bölgede etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililerin su tahliye çalışmaları ve olası hasarlar üzerine inceleme başlatması bekleniyor.