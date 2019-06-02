ADANA Şekercilerde Ramazan Bayramı Bereketi
15 dakika önce
Şekercilerde Ramazan Bayramı BereketiAdana'da şekerleme imalatı yapan Şahin Özdoğru (45), Ramazan Bayramı nedeniyle satışların artmaya başladığını ve bayram sonuna kadar yaklaşık 5 ton şekerleme satmayı ön gördüklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:35 Kaynak: DHA
Şekercilerde Ramazan Bayramı
Bereketi Adana
'da şekerleme imalatı yapan Şahin Özdoğru (45), Ramazan Bayramı nedeniyle satışların artmaya başladığını ve bayram sonuna kadar yaklaşık 5 ton şekerleme satmayı ön gördüklerini söyledi.
Tarihi Büyük Saat çevresindeki şekerlemecilerde 60'a yakın ürün satıldığını, özellikle çikolata, ballı atom ve pekmezli sucukların yoğun rağbet gördüğünü anlatan Şahin Özdoğru, 'Satışlarımız hareketlendi. Bayram yaklaştıkça insanlar şekerlemelere ve lokumlara yoğun ilgi gösteriyor. Son günlere geldikçe satışlar daha da artacaktır. Tabi şeker satmaktan ziyade geleneklerin sürdürülmesi de çok önemli. Şeker yedikçe hem ağızlar tatlanıyor hem de bayram ziyaretleri renkleniyor. Daha önce çikolata ve şeker fazla satılıyordu ama bu sene bu ikiliye lokum da eklendiö diye konuştu.
'BAYRAM BEREKETİYLE GELECEK'
Bayram öncesi günde yaklaşık 200 kilogram şekerleme sattığını ama arife günü
bu rakamın 1 tonu bulacağını söyleyen Özdoğru, 'Üretimimizi hızlandırdık. Ramazan Bayramı bitimine kadar yaklaşık 5 ton şekerleme satmayı ön görüyoruz. Ramazan Bayramı bereketiyle gelecektirö dedi. Ramazan Bayramı öncesi şekerleme alışverişi yapan Halime Soysal ise hiçbir bayramın şekersiz olmayacağını ve bu tür geleneklerle değerlerin ayakta tutulabileceğini dile getirdi.
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