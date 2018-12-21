Adana Ticaret Borsası
3 saat önce
Adana Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 1,60 liradan satıldı.
Adana
Ticaret Borsasında greyfurtun kilogramı en yüksek 1,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük
| En yüksek
| Portakal (Washington)
| Kg
| 0,80
| 1,62
| Mandarin (Satsuma)
| Kg
| 0,47
| 1,60
| Limon (Enterdonat)
| Kg
| 0,65
| 0,80
| Greyfurt (Starruby)
| Kg
| 0,80
| 1,60
| Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
| Kg
| 8,60
| 8,70
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:41 Kaynak: AA
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