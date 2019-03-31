Adana Valisi Demirtaş Oyunu Kullandı
1 saat önce
Adana Valisi Mahmut Demirtaş eşi ve çocuklarıyla birlikte oyunu kullandı.
Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
eşi ve çocuklarıyla birlikte oyunu kullandı.
Vali Demirtaş eşi Beyhan Demirtaş ve çocukları Nida ve Ahmet Emin
ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde oyunu kullandı.
Demirtaş, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Oylarımızı kullandık memleketimize Adana'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Adana'da 997 okulda 4 bin 893 sandıkta 1 milyon 535 bin 332 vatandaşımız inşallah oyunu kullanacak. Şu an 9 bin 800 civarında da polis ve jandarmamız görev yapıyor. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Sadece Adana'nın Pozantı
ilçesine bağlı Çamlıbel
Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açıldığını, sandık görevlilerinin de mahalleye götürüldüğünü belirten Vali Demirtaş, "Orada da en yakın zamanda oy kullanırız" diye konuştu. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:56 Kaynak: İHA
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