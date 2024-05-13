Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştü

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olmaya hazırlanan Aziz Yıldırım, teknik direktör konusunda dev bir adım attı. Seçimi kazanması halinde sarı-lacivertli takımdaki ikinci dönemine başlayacak olan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirmek istiyor. Yıldırım ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdi.

13.05.2024 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe başkanlığına aday olmaya hazırlanan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü bir teknik adamı getirmek için kolları sıvadı.

Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştü

MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'deki ikinci dönemine güçlü girmek isteyen Yıldırım, teknik direktörlük görevi için dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu istiyor. Öte yandan Aziz Yıldırım ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile bir görüşme yaptığı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştü

"KULÜP ARIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda kulüp çalıştırmak istediğini açıklayan Mourinho, "Son iki yılda iki kez Avrupa kupalarında finallere ulaştım. Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Bu hayatımın temel bir parçası. Bunu yapmadan mutlu olamam. Peki Nerede? İyi bir antrenman tesisine sahip olan herhangi bir kulüpte çalışabilirim" ifadelerini kullanmıştı. Sırasıyla Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'yı çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, Roma'daki görevinden 16 Ocak 2024'te ayrıldı.

Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştü

Jose Mourinho, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Şükrü null: verdiği cevap resimde belli 2 3 Yanıtla
  • Gursel kalen: Boş adam bu hoca çıkıp sahada oynamayacak senden kaliteli oyuncu isteyecek benimde istediğim oyuncuları alırsan bende şampiyon ederim 2 2 Yanıtla
  • Ali Arat: yahu bunlar dedeyi harcadilar morinho kim 0 1 Yanıtla
    Musab Özkan: Dede kim la mourinhonun yanında? Avrupada adını bilen yok dedenin 1 0

18:01 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
17:49 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:34:25. #1.13#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement