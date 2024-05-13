Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Spor

Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları netleşmeye devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından gözler kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'daydı.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Aziz Yıldırım, Haber Global'e verdiği röportajda, "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum" dedi.

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da Wyndham Grand Kalamış Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

ALİ KOÇ DA ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı almıştı. Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı almıştı.

KOÇ VE YILDIRIM YİNE KARŞI KARŞIYA

1998-2018 yılları arasında 20 yıl Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, 2018 yılındaki seçimli olağan genel kurulda Ali Koç'a karşı başkanlık yarışını kaybetmişti. Ali Koç 16 bin 92 oy alarak yeni başkan olurken, Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kalmıştı.

"HENÜZ YÖNETİM KURULU HAZIRLAMADIM"

Öte yandan Aziz Yıldırım, yönetiminde yer alacak isimlerle ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, "Sosyal medyada benim adıma bazı gerçek olmayan yönetim listeleri yayınlanarak dezenformasyon yaratılmaktadır. Ben henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım. 15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime/ kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim. Bu tip manipülatif paylaşımlar son derece ayıptır. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, benim ağzımdan çıkmayan bu tip yalan bilgilere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı.