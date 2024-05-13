Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

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Fenerbahçe başkanlığına aday olup olmayacağı merakla beklenen Aziz Yıldırım, aday olduğunu resmen açıkladı. Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

13.05.2024 19:46
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Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları netleşmeye devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından gözler kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'daydı.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Aziz Yıldırım, Haber Global'e verdiği röportajda, "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum" dedi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da Wyndham Grand Kalamış Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

ALİ KOÇ DA ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı almıştı. Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı almıştı.

KOÇ VE YILDIRIM YİNE KARŞI KARŞIYA

1998-2018 yılları arasında 20 yıl Fenerbahçe başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, 2018 yılındaki seçimli olağan genel kurulda Ali Koç'a karşı başkanlık yarışını kaybetmişti. Ali Koç 16 bin 92 oy alarak yeni başkan olurken, Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kalmıştı.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

"HENÜZ YÖNETİM KURULU HAZIRLAMADIM"

Öte yandan Aziz Yıldırım, yönetiminde yer alacak isimlerle ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, "Sosyal medyada benim adıma bazı gerçek olmayan yönetim listeleri yayınlanarak dezenformasyon yaratılmaktadır. Ben henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım. 15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime/ kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim. Bu tip manipülatif paylaşımlar son derece ayıptır. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, benim ağzımdan çıkmayan bu tip yalan bilgilere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Saadettin Saran, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • Fırat Yanku: helâl olsun be başkanım, 146 13 Yanıtla
    ferhat eser: ali koç yine kazanır hayal kurmayın bence 31 111 ferhat eser: Beşiktaşlı baba devreye girecek ali koçu ateşliyecek koltuğu bırakma diye prestij meselesi yani o yüzden aziz yıldırıma şimdiden geçmiş olsun diyebiliriz 14 46 Ali Karakullukçuoğlu: 2nizde başkan olun başka türlü olmayacak 18 26 Dreams of Humanity: Sanki ülkede başkan olacak adam kalmadı... Türkiye hiç değişmiyor, sanki kısır döngüye girmişiz gibi sürekli aynı kişiler, aynı hatalar, aynı konular... 6 0
  • Emrullah Tetik: Yaşattıklarını yaşamadan gidemezsin sayın KOÇ. Keser döndü sap döndü . Gündemi değiştirmek için ben olduğum sürece bu takımı şampiyon yapmıyacaklar diyip utanmadan tekrar adayım demekte ancak sana yakışır 129 11 Yanıtla
  • caps lock: 2 ay sonra Ali Koç dersiniz :)) YanarDönerBahçe 47 82 Yanıtla
    Hilal Grp: Sanane ? 0 0
  • Ali Kocatürk: Başkanlık en çok sana yakıştı aziz baba 96 20 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Şükür Allahım 83 17 Yanıtla
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