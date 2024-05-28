Eğitimciye şiddet haberinde bu defa adres Kocaeli'deki Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu oldu. Bir veli, sınıfta ders anlatan öğretmene saldırdı. Gözü dönmüş veliyi sakinleştirmek için onlarca kişi araya girdi. Çevresindekilere aldırış etmeyen şüpheli tehdit ve hakaretlerine devam ettikten bir süre sonra okuldan ayrıldı.
Ders zilinin çalmasının ardından öğretmenler sınıflarına geçerek öğrencilerine ders anlatmaya başladı. Tam da o sırada öfkeyle okula gelen bir veli, sınıfa girerek öğretmene saldırdı. Sınıftaki küçük çocuklar olan biten karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Sınıftan yükselen küfür ve hakaret sesleri üzerine dışarı çıkan okul görevlileri ve öğretmenler, olay yerine giderek saldırgana engel olmaya çalıştı. Araya giren onlarca kişiye aldırış etmeden öğretmenin üstüne yürümeye devam eden saldırganın öfkesi bir an olsun dinmedi. Şüpheli, küfür ve tehditlerine devam etti.
Öğretmenlerin, polis ekiplerine ihbarda bulunduğunu duyan saldırgan, yanındaki kişiler eşliğinde okuldan kısa sürede uzaklaştı. Yaşanan bu olay sırasında saldırgana, öğretmenler dışında müdahale eden kimsenin olmaması ve hiçbir güvenlik önleminin bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.
29 Aralık 2023 tarihinde de yine aynı okul olan Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Volkan Ayhan ve Fen Bilgisi Öğretmeni Evren Türkeri öğrencilerinin gözü önünde, öğrenci velisi olan anne, baba ve oğulları tarafından saldırıya uğramıştı.
Okulun içine ve sınıflara giren saldırganlar öğretmenlere hakaret ederek vurmaya çalışınca olayı gören öğretmenler polise haber verdi. Ekipler, saldırganları gözaltına alarak karakola götürdü. Hastaneye giderek darp raporu olan öğretmenler daha sonra karakola giderek saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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