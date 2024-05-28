Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı

Geniş Video İzle

Kocaeli'deki Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda bir veli, sınıfta ders anlatan öğretmene saldırmaya çalıştı. Olay sırasında onlarca kişi araya girerek saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. Saldırgan, tehdit ve hakaretlerine devam ettikten sonra okuldan ayrıldı. Bu olay, geçtiğimiz yıl aynı okulda yaşanan bir öğretmene saldırı olayının ardından gerçekleşti. Olay sırasında okuldaki güvenlik zafiyeti de dikkat çekti.

28.05.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitimciye şiddet haberinde bu defa adres Kocaeli'deki Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu oldu. Bir veli, sınıfta ders anlatan öğretmene saldırdı. Gözü dönmüş veliyi sakinleştirmek için onlarca kişi araya girdi. Çevresindekilere aldırış etmeyen şüpheli tehdit ve hakaretlerine devam ettikten bir süre sonra okuldan ayrıldı.

VELİ, DERS SIRASINDA SINIFI BASTI

Ders zilinin çalmasının ardından öğretmenler sınıflarına geçerek öğrencilerine ders anlatmaya başladı. Tam da o sırada öfkeyle okula gelen bir veli, sınıfa girerek öğretmene saldırdı. Sınıftaki küçük çocuklar olan biten karşısında neye uğradığını şaşırdı.

KÜFÜR VE TEHDİTLERLE ÖĞRETMENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Sınıftan yükselen küfür ve hakaret sesleri üzerine dışarı çıkan okul görevlileri ve öğretmenler, olay yerine giderek saldırgana engel olmaya çalıştı. Araya giren onlarca kişiye aldırış etmeden öğretmenin üstüne yürümeye devam eden saldırganın öfkesi bir an olsun dinmedi. Şüpheli, küfür ve tehditlerine devam etti.

OKULDAKİ GÜVENLİK ZAAFİYETİ DİKKAT ÇEKTİ

Öğretmenlerin, polis ekiplerine ihbarda bulunduğunu duyan saldırgan, yanındaki kişiler eşliğinde okuldan kısa sürede uzaklaştı. Yaşanan bu olay sırasında saldırgana, öğretmenler dışında müdahale eden kimsenin olmaması ve hiçbir güvenlik önleminin bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

AYNI OKULDA GEÇEN YIL DA ÖĞRETMENE SALDIRMIŞLARDI

29 Aralık 2023 tarihinde de yine aynı okul olan Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Volkan Ayhan ve Fen Bilgisi Öğretmeni Evren Türkeri öğrencilerinin gözü önünde, öğrenci velisi olan anne, baba ve oğulları tarafından saldırıya uğramıştı.

Okulun içine ve sınıflara giren saldırganlar öğretmenlere hakaret ederek vurmaya çalışınca olayı gören öğretmenler polise haber verdi. Ekipler, saldırganları gözaltına alarak karakola götürdü. Hastaneye giderek darp raporu olan öğretmenler daha sonra karakola giderek saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı

Kocaeli, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emin Erol: hic bir devlet okulunda guvenlik gorevlisi yokki olsada veli okula girebilir cocugunu gormek icin 5 0 Yanıtla
  • Depechs Modes: o veli cahil cühela olmasa böyle işlere girişir mi hayat eğitimle başlar 1 0 Yanıtla

11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
11:28 Normalleşme süreci kısa sürdü Bahçeli’den CHP lideri Özel’e zehir zemberek sözler Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler
10:08 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
09:28 TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek’in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı
11:27 Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
11:02 Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı
10:59 Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı
10:57 Fenerbahçe’nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
10:38 Galatasaray’ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:23 Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull’un sahibinden “Pes“ dedirten savunma Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull'un sahibinden "Pes" dedirten savunma
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:19 Erzurum’da korkunç kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi yaralandı Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 12:19:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement