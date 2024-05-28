Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz

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Fenerbahçe'de sezonu kupa alamadan tamamlayan takımın teknik direktörü İsmail Kartal ile kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic arasında kriz yaşandığı iddia ediliyor. Kaptanlar, Kartal'ın devam etmesi durumunda takımdan ayrılmayı düşündüklerini belirtti.

28.05.2024 10:57
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Büyük umutlarla başladığı ve 99 puan topladığı Süper Lig'i bu sezon da 2. sırada bitiren ve sezonu kupa alamadan kapatan Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk.

İSMAİL KARTAL VE OYUNCULAR ARASINDA KRİZ VAR

Kaçan şampiyonlukta taraftarların büyük tepkisini alan takımın teknik direktörü İsmail Kartal ile oyuncular arasında da krizler yaşanıyor.

RESTİ ÇEKTİLER: İSMAİL KARTAL VARSA BİZ YOKUZ

Takımın kaptanlarıdan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in sarı-lacivertli yönetime resti çekerek,"İsmail Kartal varsa, biz yokuz" şeklinde rest çektikleri öne sürüldü. Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinin, Kartal'ın devam etmesi halinde takımdan ayrılmayı düşündüğü iddiaları var.

Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
Fenerbahçe\'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İsmail Kartal, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Fatih Efe: Sanki kendileri çok iyi futbolcu bir de hocayı beğenmiyorlar güle güle ?? 61 12 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: İsmail hoca Fenerbahçe tarihinde alınmış en büyük puana ulaştı. Sorun hocada değil yönetim de 56 13 Yanıtla
  • Sabri İnce: Günah keçisi aranıyordu ismail'i bulmuşlar . 49 6 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz: Sorun topçuda deyil teknik direktörde deyil yönetimde de deyil RAKİP GÜÇLU 25 21 Yanıtla
    Ercan Karatas: Rakip TFF 14 12
  • harun 8071: daha ne istiyorsunuz, formsuz olsanız bile oynatıyodu sizi. Hacı İsmail büyük takım çalıştıramaz. 33 7 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Kaptanlariniz resti hocaya degil yönetime çekmeli … kimin gucu kime yeterse hoca otoriter olsa zaten kaptanlar resti cekemezdi. 12 1 Yanıtla
  • Tarık yücel: Aziz başkan gelicek hepiniz zaten gidiceksiniz merak etme... 9 0 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Serdar dursun dans şhow :)))) ağlama fener ağlama :)) 5 3 Yanıtla
  • Feti Özay: defolsunlar.. hocayı yedirtmeyiz . krunıc zach serdar dursun mert müldürde gönderilsin.. 0 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz - Son Dakika
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