Büyük umutlarla başladığı ve 99 puan topladığı Süper Lig'i bu sezon da 2. sırada bitiren ve sezonu kupa alamadan kapatan Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk.
Kaçan şampiyonlukta taraftarların büyük tepkisini alan takımın teknik direktörü İsmail Kartal ile oyuncular arasında da krizler yaşanıyor.
Takımın kaptanlarıdan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in sarı-lacivertli yönetime resti çekerek,"İsmail Kartal varsa, biz yokuz" şeklinde rest çektikleri öne sürüldü. Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinin, Kartal'ın devam etmesi halinde takımdan ayrılmayı düşündüğü iddiaları var.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz - Son Dakika
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