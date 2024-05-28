Süper Lig devi Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Nottingham Forest'tan kiralık olarak renklerine bağladığı Joe Worrall, siyah-beyazlılara veda etti.
Beşiktaş'a veda paylaşımı yapan Joe Worrall, "Teşekkürler Beşiktaş, burada harika anılar biriktirdim" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.
Joe Worrall, Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 maçta forma giydi. 27 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi - Son Dakika
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