İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı - Son Dakika
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İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

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İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

28.05.2024 09:41
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İspanya Başbakanı Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" dedi. İsrail'in açık tehditlerine rağmen Filistin'i tanıma kararı alan İspanya'nın bu hamlesiyle BM'nin 193 üye devletinden 145'i artık Filistin devletini tanıyor.

"FİLİSTİN'İ TANIMA KARARIMIZ ULUSLAR ARASI HUKUKA UYGUNDUR"

Başbakan Sanchez, "Önceliğimiz Gazze'de olup bitenlere son vermek ve geçişleri insani yardıma açmaktır, bundan sonra çabalarımızı iki devletli çözüme odaklayacağız. Bugünkü Filistin'i tanıma kararımız uluslararası hukuka uygundur ve bir barış konferansı düzenlemek için Arap ülkeleriyle birlikte çalışacağız.' ifadelerini kullandı.

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

GÖZLER ŞİMDİ NORVEÇ VE İRLANDA'DA

İspanya'nın yanı sıra Norveç ve İrlanda hükümetlerinin de Filistin devletini resmi olarak tanıması bekleniyor. Press Association'ın bildirdiğine göre İrlanda parlamentosunda özel bir oturum düzenlenecek. İrlanda'daki Filistin Misyonu büyükelçiliğe dönüştürülecek ve İrlanda'ya bir Filistin büyükelçisi atanacak. Dublin'deki mevcut Büyükelçi Jilan Wahba Abdelmecid, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İrlanda Parlamentosu'nda Filistin bayrağının dalgalandığını görmek için sabırsızlanıyorum. Bu büyük bir an" sözlerini kullanmıştı.

KARAR SONRASI BAKAN FİDAN İSPANYA YOLCUSU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı dolasıyla ilettiği davet çerçevesinde İspanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız, İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte 29 Mayıs tarihinde Madrid'i ziyaret edecektir.

"FİLİSTİN'İ DAHA FAZLA ÜLKENİN TANIMASI İÇİN ÇABALANACAK"

Görüşmelerde, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabalar ele alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

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Son Dakika Güncel İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali tekeş: Vaybe helal olsun 70 1 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Firavun'un Karşısında Olmak Yetmez. Mazlumun da Tam Yanında Olmak Lazım.! 42 1 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir: Helâl olsun bu İspanyaya 35 0 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş: avrupada,ispanya,yı tek gecerim,bravo ispanya arap ülkelerden daha cesaretli 27 0 Yanıtla
  • Şükrü null: İspanyollar Avrupa'nın soğuk halkı gibi değildir. samimi ve sıcak insanlardır. 15 1 Yanıtla
  • Necmi Güner: Müslüman ülkelerden daha cesaretli bu matadorlar 3 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Teşekkür ederiz Filistin halkını desteklediğiniz için. 3 0 Yanıtla
  • Muhammed İhvan: ALLAH bu şerefli davranışlarınızdan dolayı size islam inancını nasip etsin inşALLAH 2 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: İnsanlar ,insan olduğunu hatırlayacak ama çok geç olacak. 1 0 Yanıtla

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