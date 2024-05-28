Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu - Son Dakika
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Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sona eren sözleşmesi yenileniyor. Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, ilk icraat olarak Buruk'a yeni bir mukavele imzalatacak. İki kez üst üste lig şampiyonluğu kazanan Buruk'un yeni maaşı 50 milyon TL seviyesine yaklaşacak.

28.05.2024 12:38
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Süper Lig devi Galatasaray'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk'un sona eren sözleşmesi yenilenecek.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan seçimli genel kurulda Süheyl Batum'u geride bırakarak rekor oyla yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi, Okan Buruk'a yeni mukavele imzalatmak olacak.

MAAŞI 50 MİLYON LİRA OLACAK

Bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 milyon TL seviyesinde olacak.

Okan Buruk\'un yeni maaşı belli oldu

Dursun Özbek, Galatasaray, Okan Buruk, Saray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'un yeni maaşı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kont Almasi: Bence az ücreti...en az 2 milyon avro olması gerekir...adam 2 kez şampiyon yaptı bu takımı... Fatih terim en son çalıştırdığı sezon 3.6 milyon avro alıyordu...Okan hoca en az 2 milyon avro yu fazlasıyla hak ediyor 34 6 Yanıtla
    Turan Okumuş: Üstünü de sen verirsin artık 46 5
  • Furkan Kartal: almasına bişey demiyorum asgari ücret 17 bin arada korkunç bir rakkam var Allah dar gelirliye yardım etsin inşallah 24 4 Yanıtla
    kamer tekeş: "rakam"! 0 0
  • Kemal Demir: Rakam az 3 8 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Ben teknik direktör olsam, şampiyon yaptığım takıma yeniden hoca olmam.ilerleyen zamanda belki.sergen yalçın, küpaları aldı, yeniden teknik direktör oldu.sezon içinde kibarcası kovuldu.örnek. 3 2 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Okan abi ile Sergen’i aynı kefeye koymak da bi tuhaf içimizde yetişmiş deseler bedavaya da görev yapacaktır Okan abimiz emin ol emmi para bizde ikinci plan 2 1 Abuzer Kadayıf: Fatih Terim dünyayı dolaştı geldi şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun dedi bu cümleyi iyi analiz edin Galatasaray ruhu başka bişey anlatılmaz yaşanır 1 0
  • Arda 1: Bencede en az 2 Million Avro hak ediyor. 0 0 Yanıtla

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