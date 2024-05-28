Okan Buruk\'un yeni maaşı belli oldu

Kont Almasi:

Bence az ücreti...en az 2 milyon avro olması gerekir...adam 2 kez şampiyon yaptı bu takımı... Fatih terim en son çalıştırdığı sezon 3.6 milyon avro alıyordu...Okan hoca en az 2 milyon avro yu fazlasıyla hak ediyor

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