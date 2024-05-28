İngiliz Baba, Kızıyla İlişkiye Girmek İsteyen Rus Adamı Tek Yumrukla Öldürdü - Son Dakika
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İngiliz Baba, Kızıyla İlişkiye Girmek İsteyen Rus Adamı Tek Yumrukla Öldürdü

İngiliz Baba, Kızıyla İlişkiye Girmek İsteyen Rus Adamı Tek Yumrukla Öldürdü

Tayland'da bir İngiliz baba, 15 yaşındaki kızıyla cinsel ilişkiye girmek istediğini söyleyen sarhoş bir Rus adamı tek yumrukla öldürdü. Olay, Pattaya'da bir havuz villası partisinde meydana geldi. İngiliz baba, Rus adamın kızıyla flörtleşmesi üzerine öfkelenip yüzüne yumruk attı. Rus adam, başının üstüne düşerek hayatını kaybetti. İngiliz baba tutuklandı ve pişman olduğunu söyledi.

28.05.2024 11:32
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Bu hafta sonu Tayland'da, bir İngiliz baba, 15 yaşındaki kızı ile cinsel ilişkiye girmek istediğini söyleyenRus bir adamı tek yumrukla öldürdü. 34 yaşındaki İngiliz baba, 15 yaşındaki kızıyla birlikte Pattaya'da bir havuz villası partisindeydi. 36 yaşındaki Rus adam, kızla flörtleşmeye başladı.

Sarhoş Rus adam, İngiliz babaya kızıyla cinsel ilişkiye girmek istediğini fısıldayınca baba öfkelenip yüzüne yumruk attı ve adam başının üstüne yere düştü. Pattaya Şehir Polis Karakolu'ndan Polis Yüzbaşı Parnsarn Krongsit, sabah 3:16'da olayın bildirildiğini ve olay yerine gelen polis ve sağlık görevlilerinin bilinci kapalı Rus adamı yerde kanlar içinde bulduğunu söyledi. Rus adam Pattaya'daki Bangkok Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kısa süre sonra yaralarından dolayı hayatını kaybetti.

Pattaya Şehir Polis Karakolu Müdürü Yarbay Nawin Thirawit, "Pattaya Eyalet Mahkemesi tarafından İngiliz adam için tutuklama emri çıkarıldı. Bir kişiye saldırarak ölümüne neden olmaktan aranıyor," dedi. Galler'den olduğu bildirilen baba, Sattahip bölgesindeki evinde Pazartesi öğleden sonra tutuklandı. Polise verdiği ifadede, "Yumruğumun adamın ölümüne yol açacağını düşünmemiştim. Yaptıklarımdan pişmanım," dedi.

İngiliz baba, 15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen Rus adamı tek yumrukla öldürdü
İngiliz baba, 15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen Rus adamı tek yumrukla öldürdü
İngiliz baba, 15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen Rus adamı tek yumrukla öldürdü

Tayland, Rusya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İngiliz Baba, Kızıyla İlişkiye Girmek İsteyen Rus Adamı Tek Yumrukla Öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiliz Baba, Kızıyla İlişkiye Girmek İsteyen Rus Adamı Tek Yumrukla Öldürdü - Son Dakika
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