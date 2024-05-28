Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti - Son Dakika
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Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti

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Şahan Gökbakar ve eşi Selin Ortaçlı, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için törene katıldı. Tribünde şampiyonluk sevinci yaşayan Gökbakar bir ara zıplarken kendinden geçti.

28.05.2024 10:37
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Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen törenle hem Süper Lig hem de Süper Kupa şampiyonluklarında elde edilen kupaları kaldırdı. Yaklaşık 50 bin taraftarın katıldığı törene Şahan Gökbakar ve eşi Selin Ortaçlı da katıldı.

"İYİLER SONUNDA MUTLAKA KAZANIR"

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar, maçın ardından yaptığı paylaşımda "Şampiyon Galatasaray. İyiler sonunda mutlaka kazanır" dedi. Eşiyle tribünde kutlamaları izleyen komedyen, bir ara bağıra bağıra zıplayarak şampiyonluğu kutladı.

ÜNLÜ İSİMLER KUTLAMADA SAHNE ALDI

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, RAMS Park'ta yaklaşık 50 bin taraftarın katılımıyla düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı kazandığı Süper Kupa'yı da aynı anda kaldırdı. On binlerce sarı-kırmızılı taraftarın doldurduğu RAMS Park'ta kutlamalar konserlerle başladı. Sanatçılar Emircan İğrek, Uzi, Zara ve Edis, şarkılarıyla Galatasaray taraftarını coşturdu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'inde 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi de bu gecede taraftarların önünde kupasını kaldırdı. Kadın futbolcular, şampiyonluk kupasıyla birlikte stadyumda tur attı.

Galatasaray\'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti

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Son Dakika Magazin Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

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