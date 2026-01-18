Adana'ya KKYDP'den 27 Milyon TL Hibe Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Adana'ya KKYDP'den 27 Milyon TL Hibe Desteği

Adana\'ya KKYDP\'den 27 Milyon TL Hibe Desteği
18.01.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKYDP 16. Etap’ta Adana'da 4 yatırımcıya toplam 27.3 milyon TL hibe verildi, yatırımlar imzalandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap kapsamında, Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Sarıçam ilçelerinde uygulanacak yatırımlar için 4 yatırımcıya toplam 27 milyon 327 bin TL hibe desteği sağlandı.

Program kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan yatırımlara ilişkin sözleşmeler, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt tarafından imzalandı. Yeni yatırımlar çerçevesinde; Karaisalı ilçesinde 2 Etlik Broiler Yetiştirme Tesisi, Sarıçam ilçesinde 1 Etlik Broiler Yetiştirme Tesisi ve Saimbeyli ilçesinde 1 Büyükbaş Hayvan Besi Çiftliği kurulacak.

İmza töreninde değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Bayazıt, sağlanan desteklerin kırsal kalkınmayı güçlendireceğini vurgulayarak, "Hayata geçirilecek yatırımların üreticilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

KKYDP kapsamında sağlanan hibelerle; modern üretim tesislerinin kurulması, tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması, kırsal alanda istihdamın desteklenmesi ve sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Ekonomi, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'ya KKYDP'den 27 Milyon TL Hibe Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:25:28. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'ya KKYDP'den 27 Milyon TL Hibe Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.