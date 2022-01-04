Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, her anı cep telefonuna yansıdı - Son Dakika

Sosyal medya, Adana'da kaydedilen gizemli görüntüyü konuşuyor. Bir vatandaşın evinin çatısından cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği videoda, gökyüzünde karanlığın içinde hareket eden bir ışık kümesi görülüyor.

YETKİLİLERDEN BİLGİ TALEP EDİLDİ

Gökyüzünde meydana gelen olayın tam olarak ne olduğu henüz bilinmezken, çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden görüntüyü paylaşarak yetkililerden konuya ilişkin bilgi talebinde bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gece saatlerinde ortaya çıkan görüntüyle ilgili yorum üstüne yorum yapılması sonrasında konu kısa sürede Twitter'da gündeme otururken, konuyla ilgili esprili paylaşımlar da havada uçuştu. İşte o paylaşımlardan bazıları;