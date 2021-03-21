Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti - Son Dakika

Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti
21.03.2021 15:18
Adanalılar, pandemiye rağmen hafta sonu piknik alanlarına akın etti.
Adanalılar, pandemiye rağmen hafta sonu piknik alanlarına akın etti.
Mart başından itibaren yeni tip korona virüs tedbirlerinin yumuşatılarak hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla vatandaşlar kendilerini sokağa ve piknik alanlarına attı. Adana'da da hafta sonu hava sıcaklığının 23 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte pandemiye rağmen piknik alanları dolup taştı. Vatandaşlar, Seyhan Baraj Gölü kenarında buldukları boş alanlarda piknik yaptı. Göl kenarındaki yollar adeta park alanına döndü. Polis vatandaşları sık sık maske ve mesafe konusunda uyardı. - ADANA
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