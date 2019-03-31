Son Dakika Haberleri: Adanaspor, Karabükspor Mesaisini Sürdürdü

Adanaspor, Karabükspor Mesaisini Sürdürdü

22 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Adanaspor, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adanaspor, Karabükspor Mesaisini Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Adanaspor, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Adana temsilcisi, Karabükspor maçının taktik çalışmasını yaptı. Adanaspor yarın sabah Karabük'e hareket edecek ve burada konaklayacağı otelde son çalışmasını yaparak maç saatini bekleyecek. Adanaspor'da sarı kart cezalısı olan Hakan Barış kadroda yer alamayacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:56 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Adanaspor, Karabükspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akhisarspor Forması Giyen Bora Körk, Futbolu Bırakma Kararı Aldı Son Dakika! Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır Son Dakika! Kadıköy ve Esenyurt'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 1 Kişi Yaralandı Yeni Parti İddialarıyla Gündeme Gelen Abdullah Gül Oyunu Kullandı: Ülkemiz İçin Hayırlı Olsun
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:18:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adanaspor, Karabükspor Mesaisini Sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]