Adanaspor, Karabükspor Mesaisini Sürdürdü
22 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Adanaspor, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor
ile karşılaşacak Adanaspor
, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Yereşen
Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Adana temsilcisi, Karabükspor maçının taktik çalışmasını yaptı. Adanaspor yarın sabah Karabük'e hareket edecek ve burada konaklayacağı otelde son çalışmasını yaparak maç saatini bekleyecek. Adanaspor'da sarı kart cezalısı olan Hakan Barış
kadroda yer alamayacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:56 Kaynak: İHA
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