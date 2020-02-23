Adanaspor maçının ardından - Son Dakika
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Adanaspor maçının ardından

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 3-1 yenen Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımın başında çıktığı ilk maçta galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 3-1 yenen Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımın başında çıktığı ilk maçta galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Yalçın Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adanaspor karşısında aldıkları 3 gollü galibiyetten memnun olduğunu belirtti.

Futbolcularının sahada çok iyi mücadele ettiğini kaydeden Koşukavak, "Her antrenör ilk başladığı maçı kazanmak ister. Ben bu camianın çocuğuyum. Maçı kazandığımız için mutluyum. Maçta bulduğumuz erken bir gol ile rakibimiz karşısında rahatladık. İkinci golü bulunca oyunu tamamen kontrol altına aldık. 20 gün içinde 6 maç oynayacağız. Zor bir periyot. İnşallah, Allah bize sezon sonu mutluluk yaşatır." diye konuştu.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, ligde sıralama olarak çok sıkıntılı bir konumda olduklarını, kazanmak amacıyla sahaya çıktıklarını aktardı.

Arın, şunları kaydetti:

"Buraya gelirken planlarımızı tamamen kazanmak üzerine yapmıştık. Maalesef son haftalardaki kötü başlangıç senaryomuz bu maçtada devam etti. Maça kötü başlayınca Altay skoru buldu. Kötü başladığımız oyunu skor olarak da kötü bitirdik. Bu konuda üzgünüz. Ayağa kalkmak ve ligde kalmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Adanaspor maçının ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Adanaspor, Altay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:54 Kaynak: AA
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