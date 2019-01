Aday Gösterilmeyen Başkan Duymuş'tan Şok Açıklamalar

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş açıklamada bulunarak, "Bundan sonra partimizin kazanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Duymuş, yaptığı açıklamasında, bazı dedikodulara yer vermeme açısından bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettiğini anlattı. 31 Mart yerel seçimlerine aday gösterilmediğini, bu karara üzülmelerine rağmen saygı duyduklarını belirten Başkan Mehmet Duymuş, "Bu bir hizmet yarışıdır. Aday gösterilen arkadaşımızın bu hizmeti ve AK Parti bayrağını daha yukarı taşıyacağına kanaat getirilmiştir. Bundan sonra bizler de partimizin kazanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Etrafımızda çevremizde bulunan ve bana her zaman destek olan vefalı dostlarıma aileme her zaman minnettarım. Aday gösterilmediğim günden bu güne kadar benim şahsıma bizzat gelerek siyasi parti başkanları yöneticileri tarafından aday olmam için teklifte bulunmuşlardır. Ben bu arkadaşlara kardeşlerime bizlere yapmış oldukları teklifleri için çok teşekkür ederim. Tabi bu teklifleri kabul etmedik, ama birileri ben aday olayım diye öyle beklediler ellerini ovuşturdular. Amaç Mehmet Duymuş'u bitirmek. Elinizi yalayın, ben bitti demeden bitmez. Vezirhan'a 5 yıldır yaptığımız hizmetler ortadadır. Vatandaşlarımız bu hizmetleri görüyor, görmeyenlerde var olsun bir gün onlarda görürler. Bana 5 yıldır demediklerini bırakmadılar, hiç susmadılar hala konuşuyorlar. Bizler Vezirhan'ın büyümesi gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık, ama birileri bize hep köstek oldu. Gençlere iş imkanı ülkeye istihdam olsun, memleket kazansın diye fabrika kudurmaya çalıştık onlar engel oldular. AK Parti Belediyesinin önünde tiyatro oynadılar bir römork dolusu karpuzu nimeti de yere döktüler. Birileri bunu izledi sesleri çıkmadı



Biz bize yeteriz, biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Kurumların, şirketlerin dışarıdan bazı ellerin Vezirhan'ın kaderini çizmeye belirlemeye asla müsaade etmeyiz" dedi.



"Fitne, fesada hiç gerek yok"



Duymuş açıklamasının devamında, "Herkes işine baksın, aşına baksın, birlik beraberlik içerisinde olacağımız su günlerde fitneye fesada hiç gerek yok. Bugüne kadar sustum, amma bu günden sonra bana, aileme, yakın çevreme zarar verecek dedikodu yapacak kim varsa karşılığını bulur. 31 Mart gününe kadar biz hizmetimizi en güzel şekilde yapacağız. Vezirhan halkı mutlaka tercihini yapacaktır. Şimdilik iki partiden aday kardeşimiz var biri AK Partiden Kemal Gergin diğer arkadaş MHP den Hüseyin Ocak. Bu kardeşlerimiz kendilerine olan özgüveni ile Vezirhan'a güzel hizmetler yapacaklarına inandıkları için bu yola çıkmışlardır. Tabi tercih milletin hangisi seçilirse seçilsin seçildikten sonra bizlere düşen ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ben bu kardeşlerime Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Biz sevdamız Vezirhan dedik. Vezirhan'a hala sevdalıyız. Değerli dostlarım değerli Vezirhanlı hemşehrilerim kimseyi kırmak kimseyi üzmek kimseyi tehdit etmek gibi bir amacım yok. Şu fani dünyada şu gök kubbede bir hoş seda bırakmak. Değerli Vezirhanlı hemşehrilerim bu güne yaklaşık 5 yıldır beraberiz, yedik içtik, beraber hüzünlendik, beraber sevindik. Birbirimizi kırdığımız, birbirimize hakkımızın geçtiği olmuş olabilir, hakkınızı helal ediniz. Ben den yana kat kat helal olsun. Sizleri seviyorum, sizlere hizmet etmeyi seviyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

