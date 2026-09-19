Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'daki Socorro Adası'na 1869 yılında getirilen yaklaşık 100 koyun, yıllar içinde kontrolsüz çoğalarak adanın doğal dengesini bozdu. Bitki örtüsünün zarar görmesi, erozyonun artması ve yerel türlerin etkilenmesi üzerine koyunların adadan temizlenmesi için yıllar süren operasyonlar gerçekleştirildi.

Meksika'ya bağlı Socorro Adası'nda yıllar önce başlayan küçük bir girişim, zamanla ciddi bir çevre sorununa dönüştü. 1869 yılında adaya getirilen yaklaşık 100 koyun, doğal dengenin olmaması nedeniyle hızla çoğaldı ve adanın ekosistemini tehdit eden bir unsura dönüştü.

BİTKİ ÖRTÜSÜNE BÜYÜK ZARAR VERDİLER

Adada doğal avcıların bulunmaması, koyunların kontrolsüz şekilde yayılmasına neden oldu. Yoğun otlatma nedeniyle bitki örtüsü zarar gördü, yeni filizlenen bitkiler yok oldu ve toprak yapısı bozuldu. Bu süreçte ada yüzeyinin yaklaşık yüzde 30'unda bitki örtüsünün kaybolduğu, 2 bin hektardan fazla doğal alanın zarar gördüğü belirtildi.

EROZYON ARTINCA DOĞAL YAŞAM ETKİLENDİ

Socorro Adası'nın tropikal fırtınaların etkisinde olması da yaşanan sorunu büyüttü. Bitki örtüsünün azalmasıyla birlikte şiddetli yağışlar toprağın sürüklenmesine ve derin erozyon kanallarının oluşmasına neden oldu.

YEREL TÜRLER TEHDİT ALTINA GİRDİ

Ekolojik değişim yalnızca bitkilerle sınırlı kalmadı. Adaya yayılan yabani kediler ve koyunlar, yerel canlı türleri üzerinde baskı oluşturdu. Bu durumun Socorro güvercini ve Socorro cüce baykuşu gibi bazı yerel türleri olumsuz etkilediği belirtildi.

KOYUNLARI TEMİZLEMEK İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Koyunların adadan uzaklaştırılması için çalışmalar 2000'li yılların sonunda hız kazandı. 2009-2012 yılları arasında yürütülen operasyonlarda havadan ve karadan yöntemler kullanıldı. Sadece havadan gerçekleştirilen çalışmalarda 1.257 yabani koyunun yakalandığı aktarıldı.

Koyun AdasıSonoraYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Vay be Icardi Durdu durdu turnayı gözünden vurdu Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Eskişehir’de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var
Konserinde tacize uğramıştı Demet Akalın sessizliğini bozdu Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor Fatih Özdemir Tokat’ta gençlerle projeler üretiyor 21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor! Fatih Özdemir Tokat'ta gençlerle projeler üretiyor
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:17
Düğmeye basıldı TFF’den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
10:16
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
09:48
İsrail’i tedirgin eden Türk En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
09:17
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim Hayat durma noktasına geldi
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
09:02
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 11:32:55. #7.12#
SON DAKİKA: Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement