Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Meksika'ya bağlı Socorro Adası'nda yıllar önce başlayan küçük bir girişim, zamanla ciddi bir çevre sorununa dönüştü. 1869 yılında adaya getirilen yaklaşık 100 koyun, doğal dengenin olmaması nedeniyle hızla çoğaldı ve adanın ekosistemini tehdit eden bir unsura dönüştü.

BİTKİ ÖRTÜSÜNE BÜYÜK ZARAR VERDİLER

Adada doğal avcıların bulunmaması, koyunların kontrolsüz şekilde yayılmasına neden oldu. Yoğun otlatma nedeniyle bitki örtüsü zarar gördü, yeni filizlenen bitkiler yok oldu ve toprak yapısı bozuldu. Bu süreçte ada yüzeyinin yaklaşık yüzde 30'unda bitki örtüsünün kaybolduğu, 2 bin hektardan fazla doğal alanın zarar gördüğü belirtildi.

EROZYON ARTINCA DOĞAL YAŞAM ETKİLENDİ

Socorro Adası'nın tropikal fırtınaların etkisinde olması da yaşanan sorunu büyüttü. Bitki örtüsünün azalmasıyla birlikte şiddetli yağışlar toprağın sürüklenmesine ve derin erozyon kanallarının oluşmasına neden oldu.

YEREL TÜRLER TEHDİT ALTINA GİRDİ

Ekolojik değişim yalnızca bitkilerle sınırlı kalmadı. Adaya yayılan yabani kediler ve koyunlar, yerel canlı türleri üzerinde baskı oluşturdu. Bu durumun Socorro güvercini ve Socorro cüce baykuşu gibi bazı yerel türleri olumsuz etkilediği belirtildi.

KOYUNLARI TEMİZLEMEK İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Koyunların adadan uzaklaştırılması için çalışmalar 2000'li yılların sonunda hız kazandı. 2009-2012 yılları arasında yürütülen operasyonlarda havadan ve karadan yöntemler kullanıldı. Sadece havadan gerçekleştirilen çalışmalarda 1.257 yabani koyunun yakalandığı aktarıldı.