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Adem Büyük Galatasaray'da

26 dakika önce

Galatasaray Kulübü, Babel'in ardından Adem Büyük'ü de kadrosuna kattığı açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, Babel'in ardından Adem Büyük'ü de kadrosuna kattığı açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:30 Kaynak: İHA
Evkur, Babel, Galatasaray, Adem Büyük, Güncel
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