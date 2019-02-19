Adı Bir Süre İyi Parti'yle Anılan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin (Sp) Ordu Büyükşehir...
1 saat önce
IHAAW151218-SIY/19-02-2019- Adı bir süre İYİ Parti'yle anılan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin (SP) Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:18 Kaynak: İHA
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