Son Dakika Haberleri: Adı Bir Süre İyi Parti'yle Anılan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin (Sp) Ordu Büyükşehir...

Adı Bir Süre İyi Parti'yle Anılan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin (Sp) Ordu Büyükşehir...

1 saat önce

IHAAW151218-SIY/19-02-2019- Adı bir süre İYİ Parti'yle anılan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin (SP) Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Adı Bir Süre İyi Parti'yle Anılan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin (Sp) Ordu Büyükşehir..., System.String[]
IHAAW151218-SIY/19-02-2019

- Adı bir süre İYİ Parti'yle anılan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin (SP) Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 19.02.2019 15: 12: 18 TSI
NNNN - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:18 Kaynak: İHA

İdris Naim Şahin, İYİ Parti, Saadet Partisi, Ordu, Politika
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