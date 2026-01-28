Adilcevaz'da Kardan Çay Evi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Adilcevaz'da Kardan Çay Evi Yapıldı

Adilcevaz\'da Kardan Çay Evi Yapıldı
28.01.2026 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esnaf, kar yağışını fırsata çevirerek kardan çay evi yaptı, vatandaşlar etkinliği keyifle karşıladı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir esnaf, etkili olan kar yağışını fırsata çevirerek kardan çay evi yaptı.

Günlerdir aralıksız yağan kar sonrası iş yerinin önünde biriken karları değerlendiren esnaf, kürekle şekil verdiği kar kütlelerinden çay ocağına benzer bir bölüm oluşturdu. Kısa sürede ortaya çıkan kardan çay evi, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Soğuk havaya rağmen kardan çay evinin önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, çalışmayı etkili ve eğlenceli bulduklarını ifade etti.

Sait Erçetin, kardan çay evinin hem kışın zorlu şartlarına dikkat çekmek hem de insanlara moral vermek için yapıldığını söyledi.

Adilcevaz'da renkli görüntülere sahne olan kardan çay evi, ilçede kışın sadece zorluk değil, aynı zamanda eğlence ve dayanışma da getirdiğini gösterdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Yerel, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adilcevaz'da Kardan Çay Evi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı Cezaevine bile girdi Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Volkan Konak’ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı Dikkat çeken “mezarlık“ detayı Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken "mezarlık" detayı
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
08:32
46 ilde dev operasyon 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
08:23
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
08:11
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
07:52
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
07:33
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 09:14:51. #7.11#
SON DAKİKA: Adilcevaz'da Kardan Çay Evi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.