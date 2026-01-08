Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı.
İlçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Kömürlü köyünde yabani bir hayvan tarafından ısırılan köpekten alınan numunelerde kuduz tespit edildi.
Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Canlı hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı köyde tedbirler alındı.
Son Dakika › Güncel › Adilcevaz'da Kuduz Karantinası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?