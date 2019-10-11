Adilcevaz'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Haydar Yetkin yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçe merkezindeki sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 31 DG 073 plakalı hafif ticari araçla, Haydar Yetkin yönetimindeki 04 P 1761 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Yetkin hayatını kaybederken, otomobilindeki Mine Basut, Mehmet Ali Aykut, Berat Yetkin ve Cengiz Baran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Adilcevaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı daha sonra Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkin'in cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga konuldu.