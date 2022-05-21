Adilcevaz'da şiddetli fırtına ve soğuk hava ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika
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Adilcevaz'da şiddetli fırtına ve soğuk hava ekili alanlara zarar verdi

21.05.2022 17:19

Adilcevaz'da şiddetli fırtına ve soğuk hava ekili alanlara zarar verdi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan fırtına ve soğuk hava ekili alanlara zarar verdi.

Adilcevaz'da şiddetli fırtına ve soğuk hava ekili alanlara zarar verdi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan fırtına ve soğuk hava ekili alanlara zarar verdi.

Adilcevaz ilçesinin Süphan Dağı ve Van Gölü arasında bulunan Gülistan Ovası'nda çiftçiler tarafından ekilen binlerce dönüm şeker pancar ve ayçiçeği tarlaları şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle zarar gördü. Şiddetli rüzgar ayrıca ağaçların dallarının kırılmasına da neden oldu.

Şiddetli fırtınada ekili arazileri zarar gören çiftçilerden Muhammed Mustafa Arsan, "Şahsıma ait 300 dünüm şeker pancarı fırtınadan dolayı yerle bir olmuş durumda. Bu konuda devletimizin bize el atmasını bekliyoruz. Zararımız bayağı büyük" dedi.

Ünal Emen isimli vatandaş ise bahçesinde kırılmayan ağaç kalmadığını belirterek, "Çiftçilerimiz çok zor durumda" diye konuştu.

Adilcevaz'da şiddetli fırtına ve soğuk hava ekili alanlara zarar verdi
Adilcevaz'da şiddetli fırtına ve soğuk hava ekili alanlara zarar verdi
Adilcevaz'da şiddetli fırtına ve soğuk hava ekili alanlara zarar verdi
Adilcevaz'da şiddetli fırtına ve soğuk hava ekili alanlara zarar verdi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adilcevaz'da şiddetli fırtına ve soğuk hava ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adilcevaz'da şiddetli fırtına ve soğuk hava ekili alanlara zarar verdi - Son Dakika
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