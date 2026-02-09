Adıyaman'a Dönüş Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Adıyaman'a Dönüş Artıyor

09.02.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman nüfusu 2025'te %11 artarak 617 bin 821 oldu, depremler sonrası dönüş hızlandı.

(ADIYAMAN) – 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından şehir dışına çıkmak zorunda kalan Adıyamanlıların kente geri dönüşü hızlandı. 31 Aralık 2025 itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Adıyaman nüfusu, bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 617 bin 821 oldu.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem sonrası geçici olarak başka illere yerleşen binlerce yurttaşın, kalıcı konutların tamamlanması ve altyapı hizmetlerinin devreye girmesiyle birlikte kademeli olarak memleketlerine döndüğü bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 nüfus verileri ise Türkiye genelinde kırsal nüfustaki çarpıcı değişimi ortaya koydu. Verilere göre Türkiye nüfusu 2025 yılında 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Ancak birçok köyde nüfusun hızla azaldığı, bazı köylerin neredeyse tamamen boşaldığı görüldü.

Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde ortalama köy nüfusu 234 kişi olarak hesaplandı. Buna karşılık bazı köylerde nüfus 10 kişinin altına düşerken, üç köyde yalnızca 1'er kişinin yaşadığı tespit edildi.

En az nüfuslu köyler şöyle sıralandı:

Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez)

Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık)

Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan)

Türkiye'nin en kalabalık köyü Adıyaman'da

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin en kalabalık köyü ise İpekli Köyü oldu. Adıyaman Merkez'e bağlı İpekli Köyü'nün nüfusu 6 bin 681 olarak açıklandı. Bu rakam, birçok ilçe nüfusunu geride bırakmasıyla dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'a Dönüş Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

17:30
Fenerbahçe’den Trabzonspor’u şoke eden telefon
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:50
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da
Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 17:32:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Adıyaman'a Dönüş Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.