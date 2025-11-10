Adıyaman Belediyespor, Gençleri Spora Yönlendiriyor

(ADIYAMAN) - 6 Şubat depremlerinin ardından gençlerin spora yönelmesini sağlamak ve kentte sportif faaliyetleri yeniden canlandırmak amacıyla yatırımlarına devam eden Adıyaman Belediyesi'nin girişimleri meyvelerini veriyor. Yeniden yapılanma sürecine giren Adıyaman Belediyespor, farklı branşlarda elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

1. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Adıyaman Belediyespor Futbol Takımı, ligdeki başarılı performansını sürdürüyor. Hafta sonu oynanan karşılaşmada Uğurspor'u 4-0'lık net bir skorla mağlup eden mavi-beyazlı ekip, namağlup liderliğini koruyarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Adıyaman Belediyespor yalnızca futbolda değil, yüzme branşında da önemli başarılara imza atıyor. Gaziantep'te düzenlenen kota yarışmalarında başarılı performans sergileyen altyapı takımı, elde ettiği puanlarla Ulusal Gelişim Yarışmaları'na katılma hakkı kazandı. Yarışmalarda 7-8-9 yaş kategorilerinde 17 kız ve 10 erkek sporcu şehri temsil etti.

Gençlere yönelik spor yatırımlarına vurgu yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Spor, hem gençlerimizin sağlıklı gelişimi hem de Adıyaman'ımızın yeniden ayağa kalkması için büyük bir güç. Belediyemiz bünyesindeki sporcularımızın elde ettiği başarılar bizlere umut veriyor. Hedefimiz, Adıyaman'ı sporun her dalında marka şehir haline getirmektir" dedi.