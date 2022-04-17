Adıyaman'da 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi korumaya alınıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi korumaya alınıyor

17.04.2022 12:08
Adıyaman'da 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi korumaya alınıyor

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde bulunan 1800 yıl öncesine ait askeri gözetleme kulesinin koruma altına alınacağı belirtildi.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde bulunan 1800 yıl öncesine ait askeri gözetleme kulesinin koruma altına alınacağı belirtildi.

Gerger ilçesine bağlı Konacık köyü kırsalında Fırat Nehri kıyısında kısa süre önce bulunan 1800 yıl öncesine ait askeri gözetleme kulesinde Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından inceleme yapıldı. Uzmanlar tarafından yapılan incelemenin ardından hazırlanacak raporlarla kulenin koruma altına alınacağı kaydedildi.

Askeri gözetleme kulesinde incelemede bulunan Adıyaman Müzesi'nde görevli Mustafa Çalış, "Yaptığımız incelemelerde yine bölgeye hakim bir kale olduğunu tespit ettik. Gözetleme kulesinde orta çağa ait kalıntılar mevcut. Yine kalede yaptığımız incelemelerde duvarlar ve burç dediğimiz alanlar ayakta kalmış durumda" dedi. 'GEREKLİ KORUMALAR SAĞLANACAK'Yapılan inceleme sonrası raporlar hazırlandığını ve alanın tescil altına alınması için çalışma başlattıklarını anlatan Çalış, "Alanın tespitinden sonra incelemeleri gerçekleştirdik. İlk yapacağımız şey tüm detaylarıyla raporlayıp tescil altına almak. Tescil edildikten sonra gerekli korumalar sağlanacak ve devamı gelecektir" diye konuştu.

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- Adıyaman
Adıyaman'da 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi korumaya alınıyor
Adıyaman'da 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi korumaya alınıyor
Adıyaman'da 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi korumaya alınıyor
Adıyaman'da 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi korumaya alınıyor
Adıyaman'da 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi korumaya alınıyor
Adıyaman'da 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi korumaya alınıyor
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Fırat Nehri, Adıyaman, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi korumaya alınıyor - Son Dakika


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