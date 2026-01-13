Adıyaman'da 3 Terör ve Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
Adıyaman'da 3 Terör ve Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı

13.01.2026 10:33
Jandarma, FETÖ ve uyuşturucu suçlamasıyla aranan 3 şahsı yakaladı; soruşturma devam ediyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 şahsı yakaladı.

Kahta ilçesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "Silahlı terör örgütü FETÖ'ya üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman merkez ilçesinde ise JASAT ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. isimli şahıs ile "Basit yaralama" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman ve Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarla yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

