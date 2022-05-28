ADIYAMAN'DA 30 BİN TL'LİK HIRSIZLIĞA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

ADIYAMAN'DA 30 BİN TL'LİK HIRSIZLIĞA 1 TUTUKLAMA

28.05.2022 15:26

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, toplam 30 bin TL değerindeki eski el dokuması halı, asansör güç kaynağı ve bakır eşya çalan Necmettin C. tutuklandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, toplam 30 bin TL değerindeki eski el dokuması halı, asansör güç kaynağı ve bakır eşya çalan Necmettin C. tutuklandı.

İlçeye bağlı Hasan Tütün Mahallesi'nde, 3 evden toplam 30 bin TL değerinde eski el dokuması halı, asansör güç kaynağı ve bakır çalındığı ihbarını alan Besni Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, mahallelinin ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemede şüphelinin, Necmettin C. olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelisi, ekiplerin adresine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Çalınan malzemeler, sahiplerine teslim edilirken, Necmettin C. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen Necmettin C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADIYAMAN'DA 30 BİN TL'LİK HIRSIZLIĞA 1 TUTUKLAMA
ADIYAMAN'DA 30 BİN TL'LİK HIRSIZLIĞA 1 TUTUKLAMA
ADIYAMAN'DA 30 BİN TL'LİK HIRSIZLIĞA 1 TUTUKLAMA
ADIYAMAN'DA 30 BİN TL'LİK HIRSIZLIĞA 1 TUTUKLAMA

YORUMLAR
500
Bir yıl arayla ikinci kez aynı yöntemle dolandırıldı Bir yıl arayla ikinci kez aynı yöntemle dolandırıldı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Tütün, Besni, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA 30 BİN TL'LİK HIRSIZLIĞA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 21:34:20. #1.12#
SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA 30 BİN TL'LİK HIRSIZLIĞA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement