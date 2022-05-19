Adıyaman'da 76 kaçak göçmen gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da 76 kaçak göçmen gözaltına alındı

19.05.2022 16:01
Adıyaman'da 76 kaçak göçmen gözaltına alındı

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan 76 yabancı uyruklu şahıs, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan 76 yabancı uyruklu şahıs, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler tamamlanacak olan işlemlerinin ardından sınır dışı yapılacak.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan çoğunluğu Somali olmak üzere Afganistan, Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Myanmar, kökenli toplam 76 şahıs yakalandı. Şahıslar, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere Adıyaman Rekabet Kurumu Ortaokulu Spor Salonuna getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen şahısların, burada yapılacak olan işlemlerinin ardından sınır dışı yapılacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 76 kaçak göçmen gözaltına alındı
Adıyaman'da 76 kaçak göçmen gözaltına alındı
Adıyaman'da 76 kaçak göçmen gözaltına alındı
Adıyaman'da 76 kaçak göçmen gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Mezar taşlarında karekod dönemi Mezar taşlarında karekod dönemi Sincikli sporcu Türkiye şampiyonu oldu Sincikli sporcu Türkiye şampiyonu oldu
Kaynak: İHA

Güvenlik güçleri, Adıyaman, Türkiye, Somali, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da 76 kaçak göçmen gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:51 Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:10:20. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 76 kaçak göçmen gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement