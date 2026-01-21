Adıyaman\'da Aç Kalan Tilkiler Çöplerde Yiyecek Aradı

Adıyaman'da, aç kalan tilkiler yerleşim alanındaki çöplerde yiyecek aradı.
Yaklaşık 2 haftadır etkili olan soğuk havalardan dolayı kırsal bölgelerde yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, yerleşim alanlarına kadar indi. Yerleşim alanına inen iki tilki, çöplerden yiyecek aradı. Uzun bir süre yiyecek arayan tilkiler daha sonra gecenin karanlığında uzaklaşarak gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN
