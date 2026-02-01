Adıyaman\'da AK Parti Danışma Toplantısı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in katılımıyla Adıyaman'da gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı ve gerçekleştirilen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının son derece verimli geçtiğini belirten Özhan, İl Danışma Meclisi toplantılarının teşkilat içi birlik ve beraberliği pekiştiren önemli buluşmalar olduğuna dikkat çekti. Özhan, bu tür toplantılar sayesinde teşkilat mensuplarının ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü bir şekilde kenetlendiğini vurguladı.

İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından esnaf ziyaretleri yapıldığını ve Adıyamanlı vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirildiğini ifade eden Özhan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana halkla iç içe siyaset anlayışını benimsediğini söyledi. Özhan, "Kurulduğu günden itibaren milletimizin yanında duran bir partinin mensupları olarak, vatandaşlarımızla bir ve beraber olmaya devam ediyoruz. Teşkilatımızın her kademesiyle aynı şuur ve aynı kararlılıkla hareket ediyor, 2002 yılından bu yana halkımıza hizmetkar olmayı sürdürüyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in siyasi tecrübelerinden ve birikiminden istifade etme imkanı bulduklarını da aktaran Özhan, Şen'in değerlendirme ve önerilerinin teşkilat çalışmaları açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Özhan, "Genel Başkan Yardımcımızın tecrübeleri, teşkilatımızın sahadaki gücünü daha da artıracak niteliktedir. Adıyaman teşkilatımızın dinamizmini bir kez daha yerinde görme fırsatı bulduk" diye konuştu.

Özhan, birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman ve Türkiye için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ADIYAMAN