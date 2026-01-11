Adıyaman'da Bina Terasından Düşme Faciası

Adıyaman'da tamiri için çıktığı binanın terasından düşen kişi hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'de 5 katlı bir binanın terasına tamir için çıkan Mehmet Tanrıverdi, dengesini kaybedip düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tanrıverdi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
