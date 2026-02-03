Adıyaman'da Deprem Anması İçin Eğitime Ara - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyaman'da Deprem Anması İçin Eğitime Ara

03.02.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat 2026'da Adıyaman'daki okullarda eğitim 1 gün süreyle durdurulacak, kamu personeli izinli olacak.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Valiliği, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle ilde düzenlenecek anma programları ile vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda, 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı nedeniyle, Adıyaman'da 6 Şubat günü okullara 1 gün süreyle ara verildi. Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde düzenlenecek anma programları ile vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek kabristan ve taziye ziyaretleri nedeniyle yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelimiz, kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alınacak şekilde aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Adıyaman, Güncel, Deprem, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Deprem Anması İçin Eğitime Ara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:27
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 16:36:44. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Deprem Anması İçin Eğitime Ara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.