Adıyaman'da şehirler arası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.
S.B. yönetimindeki 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsü, Kahta-Adıyaman kara yolu Habipler köyü yakınlarında, Mahmut İnci (34) idaresindeki 02 ACU 651 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü İnci ile otomobildeki Zahide Esen (32) ve Ramazan İnci (5) hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Feci Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?