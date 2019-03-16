Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'dan Gölbaşı istikametine giden Kenan K. idaresindeki 02 BC 121 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ünal Ç. idaresindeki 02 EA 084 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ünal Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Ali Sözdemir yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Sözdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Kürşat Aktaş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:41 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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