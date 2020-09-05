Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şükrü Köse idaresindeki 02 HC 054 plakalı otomobille Kahraman Karakoca'nın kullandığı 34 AE 6569 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Arılı köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Köse ile araçlarda bulunan Leyla ve Cemile Karakoca ile Besi Özer, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 10:29 - Kaynak: AA
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