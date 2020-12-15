Adıyaman'da kamu-üniversite ve sanayi işbirliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'da kamu-üniversite ve sanayi işbirliği toplantısı yapıldı

15.12.2020 11:44
Adıyaman'da kamu-üniversite ve sanayi işbirliği toplantısı yapıldı, System.String[]

Adıyaman'da Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında yapıldı.

Adıyaman'da Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında yapıldı.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinde paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, sanayide inovasyona yönelerek ileri teknoloji ağırlıklı bir yapıya kavuşmak amacıyla düzenlenen Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Koordinesinde Valilik konferans salonunda toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Bedirhan İmamoğlu, Akademisyenler, STK Başkanları ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan'ın kurulun işlevi ile ilgili yaptığı sunumun ardından üyeler, kurulun stratejik yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunarak, Covid-19 Pandemisinin ilin sanayi üretimi ve istihdamı üzerinde oluşturduğu etkilerin tespit edilmesi, olumsuz etkilerin azaltılması ve normalleşme süreci ve sonrası için gerekli hazırlıklar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Adıyaman'da etkin bir şekilde sağlanması, ilin sanayisinin katma değeri yüksek ürünlere yönlendirilmesiyle ilgi çalışmaların yapılarak, AR-GE ve yenilik kapasitesinin artırılıp sanayi profilinin yüksek, orta ve ileri teknoloji alanlarına evrilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bilginin kaynağı üniversiteler ile yenilikçi ürünler üretecek olan sanayi kesiminin kamunun yol göstericiliğinde bir araya gelmelerinin önemine vurgu yaparak AR-GE'nin önem taşıdığını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, "KÜSİ'nin amacı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinde paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal inovasyon ekosisteminde bu işbirliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır. Bu çerçevede bilimsel gelişmenin temel kaynağının üniversiteler, yeni teknolojilerin ve ekonomik gelişmenin temel aktörlerinin de sanayi olduğu düşünüldüğünde, bu iki kesimin işbirliğinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Ülkemizin küresel rekabette söz sahibi olabilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için bilime, teknolojiye ve AR-GE'ye gerekli önemi ve desteği vermek durumundayız. Dolayısıyla üniversitede üretilen bilginin teknolojiye ve üretime dönüştürülerek ekonomiye aktarılmasını sağlamak, ithal bağımlılığı yüksek olan ara malların yerli üretimlerini destekleyerek cari işlemler açığının azaltılmasına katkı sunmak, kaynak erişimi sınırlı olan KOBİ'lerin rekabet edebilmesi ve toplumun ekonomik ve sosyal refahında orta ve uzun vadede artış sağlamak ve üniversitelerimize gelir kaynağı oluşturmak için Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliğini çok önemsiyoruz" dedi.

Toplantı, KÜSİ faaliyetlerinin arttırılması ve daha etkin hale getirilmesi için kurul üyelerinin kendi kurum ve kuruluşları ile ilgili yapabilecekleri faaliyetler hakkında görüşlerin alınması ile sona erdi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da kamu-üniversite ve sanayi işbirliği toplantısı yapıldı
Adıyaman'da kamu-üniversite ve sanayi işbirliği toplantısı yapıldı
Adıyaman'da kamu-üniversite ve sanayi işbirliği toplantısı yapıldı

Araştırma Geliştirme, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adıyaman'da kamu-üniversite ve sanayi işbirliği toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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