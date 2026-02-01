Adıyaman\'da Konteyner Yangını Korkuttu

Adıyaman'da bir konteyner kette çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'ndeki K-2A Konteyner Kent'teki bir konteyner alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda konteynerde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN