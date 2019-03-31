Adıyaman'da Köprü Çöktü, Araçlar Yolda Mahsur Kaldı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinin Belören ve Suvarlı beldeleri arasında bulunan köprü aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinin Belören
ve Suvarlı
beldeleri arasında bulunan köprü aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Belören ve Suvarlı beldeleri arasında bulunan köprü yağan yağmurdan dolayı çöktü. Çökme sırasında köprü üzerinde bulunan 2 otomobil köprü üzerinde asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapattı. Köprü üzerinde kalan otomobiller çekici yardımıyla çekildi. Köprünün çökmesi nedeniyle iki Belde arasında ulaşım sağlanamadığı öğrenildi. Köprünün kullanılamaz hale geldiğini belirten vatandaşlar bölgede ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalara başlanıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:57 Kaynak: İHA
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