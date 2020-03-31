Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika

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Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor
21 dakika önce
Usta öğreticilerin maske üretmesi Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'in konuşması ADIYAMAN - Besni ilçesinde de Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler kurulan atölyede günlük bin maske üretiyor.
Usta öğreticilerin maske üretmesi
Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'in konuşması ADIYAMAN - Besni ilçesinde de Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler kurulan atölyede günlük bin maske üretiyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:00 Kaynak: AA
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