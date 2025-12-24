Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
S.S. idaresindeki 02 AGH 442 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Samsat yol ayırımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?