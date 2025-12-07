Adıyaman\'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin yan yatması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden Yaşar Karaaslan idaresindeki 66 ABT 739 plakalı otomobil, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Yaşar Karaaslan ile araçta yolcu olarak bulunan Elife, Hatice Azra ve Gülperi Karaaslan yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN