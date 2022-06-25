Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

25.06.2022 11:50
Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada Mehmet Yılmaz (35), tabancayla vurularak yaralandı.

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada Mehmet Yılmaz (35), tabancayla vurularak yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Yılmaz, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'ı ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Mehmet Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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