Adıyaman'da Tilkiyi Eliyle Besleyen Mahmut Avcı

ADIYAMAN'da yaşayan Mahmut Avcı, kar yağışı sonrası kapısına gelen tilkiyi eliyle besledi.

Adıyaman'da kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgelerde, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar yerleşim alanlarına inmeye başladı.

Merkeze bağlı Rezip köyünde yaşayan Mahmut Avcı, gece geç saatlerde evinin kapısına gelen bir tilkiyi eliyle besledi. O anlar, Avcı'nın yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA