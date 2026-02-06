Adıyaman Destek Market, Belediye'ye Devredildi - Son Dakika
Adıyaman Destek Market, Belediye'ye Devredildi

06.02.2026 12:37
Cargill ve TİDER işbirliğiyle kurulan Adıyaman Destek Market, iki yıl sonra Adıyaman Belediyesi'ne devredildi.

Cargill, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Adıyaman Belediyesi işbirliğiyle 6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen Adıyaman Destek Market, 2 yılın ardından sürdürülebilir bir modelle Adıyaman Belediyesine devredildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cargill'in finansal desteği, TİDER'in gıda bankacılığı uzmanlığı ve Adıyaman Belediyesinin yerel desteğiyle kurulan market, klasik yardım anlayışının ötesine geçerek, insan onurunu merkeze alan modern bir destek mekanizması olarak bölge halkına hizmet verdi.

Adıyaman Destek Market projesi, iki yıllık dönemin ardından operasyonel yönetimini Adıyaman Belediyesine devretti.

Adıyaman Destek Market, 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan hazırlık sürecinin ardından Ekim 2023 itibarıyla hizmet vermeye başladı. 1 dönümlük arazide 308 metrekare kullanım alanına sahip olan market, planlandığı üzere Ekim 2025'e kadar aktif kalarak depremden olumsuz etkilenen ailelerin temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Proje kapsamında 1500 haneye düzenli olarak ulaşıldı ve 87 binden fazla bireye temel ihtiyaç malzemeleri sağlandı. Bu dönemde yaklaşık 21 bin alışveriş işlemi gerçekleştirilerek, ihtiyaç sahiplerine gıda, hijyen, giysi ve tekstil ürünleri, ev eşyaları gibi temel malzemeler sunuldu. Proje, özellikle "kadın" ve "bebek bakım" gibi özel reyonlarla kadın, çocuk ve diğer hassas grupların ihtiyaçlarına odaklandı.

Yerelin kalkınması için sunulan destekler hane tüketimiyle sınırlı kalmadı, geçim kaynaklarının güçlendirilmesine de odaklanıldı. Cargill'in katkılarıyla 21 üreticiye sağlanan 33 bin 600 kilogramlık süt yemi desteği sayesinde, afet sonrası hayvansal üretimde yaşanan verim kaybının önüne geçildi ve bölgedeki küçük ölçekli üreticilerin ekonomik dayanıklılığı artırıldı.

Toplumsal dayanışmaya destek

Proje, sadece ayni yardım sağlamakla kalmadı, aynı zamanda bir "sosyal kalkınma merkezi" olarak da işlev gördü.

TİDER'in "Destek İnsan Kaynakları" (İK) programı dolayısıyla yardım faydalanıcıları istihdam edilerek ekonomik özgürlüklerini kazandı. Bu döngüsel model, yardıma bağımlılığı azaltarak toplumsal dayanışmayı güçlendirdi.

Projenin ilham verici hikayelerinden biri de deprem sonrası ailesinin sorumluluğunu üstlenen 20 yaşındaki Elanur Çakır oldu.

Destek Market'ten yardım alırken Destek İK programı sayesinde markette işe başlayan Çakır, "Bu iş hayatımda çok şeyi değiştirdi. Kendime olan güvenimi kazandım ve güçlü hissetmeyi öğrendim. Eskiden bazı şeylerin imkansız olduğunu düşünürdüm ama artık benim için imkansız diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İki yılın sonunda oturmuş operasyonel sistemi, tedarik ağı ve veri tabanıyla birlikte Adıyaman Belediyesine devredilen proje, artık kalıcı bir kamu hizmeti olarak yoluna devam edecek.

Belediye, sosyal desteklerin tek bir merkezden, Adıyaman Destek Market altyapısı kullanılarak, kontrollü ve izlenebilir bir şekilde ulaştırılmasına karar verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Tarakçıoğlu, Adıyaman Destek Market'in, depremin yaralarını sarmak için çıkılan bu yolda, bir yardım projesinin ötesinde, toplumsal kalkınma modeline dönüştüğünü belirtti.

İki yıl boyunca sadece temel ihtiyaçları karşılamakla kalmadıklarını, aynı zamanda yerel üreticilere destek olarak ve istihdam olanakları yaratarak bölgenin ekonomik dayanıklılığına da katkı sağladıklarını vurgulayan Tarakçıoğlu, "Projenin sürdürülebilir bir yapıyla Adıyaman Belediyesine devredilmesi, bu başarının en somut kanıtıdır. Cargill olarak, faaliyet gösterdiğimiz toplumlara değer katma misyonumuzla hareket etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da gıda bankacılığı modelini Türkiye'de yaygınlaştırma misyonuyla, deprem bölgesinde kalıcı çözüm üretmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Adıyaman Destek Market'in, kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte neler başarabileceğinin en güzel örneği olduğunu aktaran Tibuk, "Cargill'in vizyoner desteği ve Adıyaman Belediyesinin sahiplenmesiyle, bu modelin uzun yıllar boyunca Adıyaman halkına hizmet edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

