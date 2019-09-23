Son Dakika Haberleri: Adıyaman Emniyet Müdürü Alper'e veda yemeği
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Adıyaman Emniyet Müdürü Alper'e veda yemeği

31 dakika önce

Trabzon'a atanan Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper için veda programı düzenlendi.

Adıyaman Emniyet Müdürü Alper'e veda yemeği, System.String[]

Trabzon'a atanan Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper için veda programı düzenlendi.

Kent merkezinde bir otelde düzenlenen yemeğe Vali Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, kurum müdürleri, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve diğer rütbeli personel katıldı.

Alper, burada yaptığı konuşmada, kendisi için program düzenleyen emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Adıyaman'da yaklaşık 3 yıldır görev yaptığını ve unutamayacağı güzel anılarının olduğunu aktaran Alper, şunları kaydetti:

"Bundan sonra görevimize başka bir ilde devam edeceğiz. Adıyaman'da görev yapmaktan dolayı çok mutlu oldum. İlk göreve geldiğim zaman Adıyaman'ın rahat bir yer olduğunu belirttiler ama ben de buraya rahat etmeye değil rahat ettirmeye gelmiştim. Bundan sonra görevime Trabzon'da devam edeceğim. Herkese hakkımı helal ediyorum. Hakkını helal etmenizi istiyorum."

Metin Alper, Jandarma, Adıyaman, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:26 Kaynak: AA
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