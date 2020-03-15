ADIYAMAN-Fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktı - Son Dakika

Fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktı

ADIYAMAN'da, berberde tıraş olduktan sonra cam kapıya yönelen kişi, fark etmediği kapıyı kırarak dışarı çıktı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu.

Olay, Kapcami Mahallesi'ndeki berberde meydana geldi. Bashar Ali'ye ait berbere gelen, ismi öğrenilemeyen kişi, tıraş olduktan sonra ödeme yapıp, dışarı çıkmak istedi. Cam kapıyı fark etmeyen kişi, kapıya hızla çarpması sonucu camı kırarak, dışarı çıktı. Hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, müşteriyi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan müşterinin camı kırarak, dışarı çıktığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.